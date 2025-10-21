Big Save en AliExpress: esta tableta OnePlus con chip Snapdragon 8 Gen 3 está rebajada más de 200 euros ¿Una tableta Android de gama alta a precio de gama media? Si bien esto es algo difícil de ver, no es imposible. Sin ir más lejos, solo tienes que echar un vistazo a esta oferta

OnePlus Pad 2 tiene una pantalla de 12,1 pulgadas

Si bien OnePlus se dio a conocer por sus móviles, con el tiempo empezó a lanzar otro tipo de productos como smartwatches y tabletas. Pues bien, hoy veremos una tableta que no te dejará indiferente por su relación calidad-precio, sobre todo ahora que tiene un gran descuento durante la promo Moda de otoño de AliExpress. Estamos hablando de la OnePlus Pad 2, que cuesta 549 euros en la web de OnePlus, pero puede ser tuya por 335,34 euros si la compras en AliExpress.

OnePlus Pad 2 es una tableta de alta gama que ha pasado un poco desapercibida, pero realmente vale muchísimo la pena. Por sus características, que veremos más adelante, se puede usar para todo, incluso para trabajar. A la hora de jugar, puede con cualquier videojuego, por muy exigente que sea.

Comprar en AliExpress: OnePlus Pad 2

Como suele ser habitual cada vez que recomendamos un producto de AliExpress, el envío es desde España y completamente gratis. En cuanto al vendedor, tiene buena reputación. De hecho, ha vendido más de 600 unidades y las reseñas de los compradores son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,9 sobre 5. Tampoco está de más decir que, si al final decides comprar esta tableta y por cualquier razón quieres devolverla, tienes 90 días para hacerlo desde el momento en que la recibes. Eso sí, debes cumplir con ciertos requisitos.

OnePlus Pad 2, mucho más que una tableta potente y versátil

El mercado de las tabletas Android ha dado pasos de gigante en los últimos años, y OnePlus no se ha quedado atrás, apostando también por este tipo de dispositivo. En cuanto a la OnePlus Pad 2, es una tableta que destaca por su diseño, potencia y funcionanalidad. De hecho, es una de las mejores opciones dentro de lo que viene siendo la gama alta. Como hemos comentado, no se trata solo de una tableta para ver series o jugar, sino de un dispositivo versátil, siendo también una buena opción muy interesante cuando hablamos de productividad.

A nivel de diseño, la OnePlus Pad 2 destaca por ser elegante y fina, con un grosor de apenas 6,49 mm y un peso de 584 gramos, lo que la convierte en un dispositivo que es fácil de transportar. Su pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 3K (3.000 por 2.120 píxeles) ofrece una experiencia inmersiva. Es perfecta tanto para consumir contenido multimedia como para trabajar con documentos o editar imágenes. Además, su tasa de refresco de hasta 144 Hz garantiza una gran fluidez, ya sea navegando, jugando o mientras nos movemos por el sistema operativo y las aplicaciones.

En su interior, encontramos procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, acompañado 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esta configuración asegura un buen rendimiento en todo momento. Es más, permite jugar a juegos como Destiny: Rising o Genshin Impact a 60 fps fotogramas por segundo y gráficos en alta calidad. Así que, también da la talla a modo de consola portátil.

La batería de 9.510 mAh es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo una autonomía de hasta 12 horas viendo vídeos de YouTube. Además, cuenta con carga rápida de 67 vatios, por lo que no hay que esperar mucho tiempo para que la batería pase del 0 % al 100 %. ¿Y qué hay del sistema operativo? Esta tableta viene con OxygenOS 14.1.

Comprar en AliExpress: OnePlus Pad 2

Sin duda, la OnePlus Pad 2 es una opción muy interesante para quienes buscan una tableta para ver series, películas, jugar e, incluso, trabajar. Sus seis altavoces ofrecen un sonido envolvente, mientras que la compatibilidad con Dolby Vision se traduce en un mayor contraste. Y para una mejor experiencia en términos de productividad, puedes comprar el OnePlus Pad QWERTY Smart Keyboard y el OnePlus Stylo 2, que tienen un precio recomendado de 74,50 euros y 99 euros respectivamente.

Únete a la conversación

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Alfa Beta Juega percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Alfa Beta Juega para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.