El Black Friday tira la casa por la ventana y Switch 2 está más barata que nunca en AliExpress

La consola Switch 2 tiene una pantalla de casi 8 pulgadas

Nintendo Switch 2 ha sido el lanzamiento más importante del año en cuanto a consolas. Además, su catálogo se va nutriendo con juegos exclusivos de mucho nivel, como Donkey Kong Bananza, Leyendas Pokémon: Z-A o Metroid Prime 4: Beyond, que llegará en diciembre. Si aún no tienes esta fantástica consola, tienes que saber que está mucho más barata en el Black Friday de AliExpress. Se trata del pack que incluye Mario Kart World, así que podrás sacarle el máximo partido desde el principio. Ahora mismo, cuesta 449 euros, pero se puede quedar en menos de 400 euros.

Ahorrar con AliExpress es muy fácil. A los ya precios increíbles que están disponibles por el Black Friday, hay que sumarles los cupones que forman parte de la promoción. Estos códigos solo se pueden usar durante esta campaña, que termina el 3 de diciembre a las 23:59 horas. Gracias a esto, la Nintendo Switch 2 te costará solo 389,99 euros. También puedes aprovechar otro descuento de 20 euros por pagar con Paypal. Los envíos son rápidos y gratis desde España, así que te llegará en unos días.

Comprar en AliExpress: Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Aquí tienes una lista completa con todos los códigos que están activos durante el Black Friday de AliExpress:

ESBF03 : 3 euros de descuento en compras mínimas de 18 euros.

ESBF04 : 4 euros de descuento en compras mínimas de 26 euros.

ESBF09 : 9 euros de descuento en compras mínimas de 59 euros.

ESBF15 : 15 euros de descuento en compras mínimas de 89 euros.

ESBF20 : 20 euros de descuento en compras mínimas de 139 euros.

ESBF30 : 30 euros de descuento en compras mínimas de 209 euros.

ESBF40 : 40 euros de descuento en compras mínimas de 279 euros.

ESBF50 : 50 euros de descuento en compras mínimas de 329 euros.

ESBF60 : 60 euros de descuento en compras mínimas de 429 euros.

: 60 euros de descuento en compras mínimas de 429 euros. ESBF70: 70 euros de descuento en compras mínimas de 499 euros.

Consigue la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World al mejor precio

Nunca antes había estado tan barata, así que es una oferta que merece la pena. Nintendo Switch 2 mejora en todo a la consola original, ya que tiene una espectacular pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p y hasta 120 fps, pero en el modo televisor alcanza los 4K con HDR, que ofrece colores más intensos y nítidos, así como partidas muy fluidas.

El diseño de la consola también ha cambiado por completo. Es más grande y los mandos Joy-Con tienen un sistema de acople magnético más efectivo. Igualmente, se pueden extraer para jugar con los controles por movimiento o utilizando el nuevo modo ratón para los shooters. Añade un botón para activar el GameChat y conectar con otros jugadores a través de un chat de voz, incluso de vídeo si tienes una cámara web compatible.

La máquina está fabricada con mejores materiales y tiene una pestaña trasera algo más robusta para jugar en modo local. El Dock ahora tiene formas más redondeadas, mientras que Switch 2 posee un hardware más potente que incluye una memoria interna de 256 GB. Eso se debe a que los juegos son también más pesados, pero es totalmente compatible con los títulos de la primera Switch. Eso sí, Nintendo acaba de lanzar la actualización más importante desde su lanzamiento.

Está claro que Switch 2 es la consola híbrida favorita de muchos jugadores. Está recibiendo lanzamientos propios de una calidad increíble, pero también de terceros, como Resident Evil Requiem. La consola se queda muy barata en el Black Friday de AliExpress, donde solo cuesta 389,99 euros utilizando los cupones especiales hasta el 3 de diciembre.

Este pack incluye el Mario Kart World, que es un juego de carreras arcade divertidísimo con decenas de pistas y personajes de la franquicia Super Mario. Como novedad, el juego se desarrolla en un mundo abierto donde conectan todos los circuitos. Aquí también encontrarás muchos desafíos para poner a prueba tu habilidad al volante y donde descubrirás muchos secretos ocultos.

