El Mega Choice Day de AliExpress hunde el precio de este potente móvil con Snapdragon 8 Elite y cámara brutal Son las últimas horas de la promoción con increíbles descuentos

El OnePlus 13 es un móvil de gama alta equipado con el mejor procesador del mercado

Si te digo que puedes conseguir un móvil de gama alta por menos de 500 euros, ¿me creerías? El Mega Choice Day de AliExpress ha tirado la casa por la ventana con increíbles descuentos en todo su catálogo, pero nos ha llamado poderosamente la atención el OnePlus 13 que sólo cuesta 458 euros. Un smartphone completamente nuevo que tiene aplicado un descuento que supera el 50%, así que ahorras más de 500 euros. No obstante, tienes una lista de los mejores móviles de gama media-alta a precios irresistibles en AliExpress.

Es una oferta brutal para comprar el OnePlus 13 que salió a la venta por 1029 euros. Actualmente se puede comprar por 929 euros en la web oficial de la marca, pero está mucho más barato en el Mega Choice Day. Tan sólo recuerda que esta promoción termina el 7 de noviembre a las 23:59 horas, así que son las últimas horas para conseguir chollos como este. Además, puedes beneficiarte de un montón de ventajas por comprar en AliExpress.

A los ya precios increíbles de AliExpress hay que sumarle los cupones de descuento que están activos estos días. Esta rebaja sólo se consigue si utilizas el código ESCD55 para ahorrar hasta 55 euros adicionales en compras superiores a 449 euros. Los envíos son rápidos y gratis desde España, al igual que las devoluciones. Hay muchas facilidades para devolver los productos y cuentas con hasta 30 días en caso de tener problemas con el móvil.

El OnePlus 13 es un smartphone de gama alta con una increíble batería y sensor Sony

Llevo muchos años con OnePlus y es una marca que no decepciona en absoluto. Sus dispositivos tienen una gran calidad a un precio realmente ajustado, sobre todo si encuentras este tipo de ofertas. El OnePlus 13 destaca por muchos aspectos como la cámara, la autonomía y el procesador más potente de Qualcomm.

Así que está equipado con Snapdragon 8 Elite para ofrecer el mejor rendimiento junto a la memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. Es una combinación bestial que lo notarás en la fluidez del teléfono en cualquier tarea. No menos sorprendente es su pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución Quad HD+ y 120 Hz de tasa de refresco. Además que tiene tecnología Dolby Vision y un pico de 4500 nits de brillo.

Cabe destacar el módulo fotográfico con una triple cámara de 50 MP, ultra gran angular y teleobjetivo. El sensor Sony LYTIA-T808 obtiene increíbles resultados, además que se puede grabar vídeos en 4K y 8K. Otra de las cosas que más me gustan de este móvil es su potente batería de 6000 mAh con una carga rápida de 100 W. En cuestión de minutos tendrás el móvil cargado completamente. Y respecto al sonido, este modelo cuenta con Dolby Atmos y dos altavoces estéreo.

Realmente es un móvil impresionante y muy recomendable. Es el mejor ejemplo de que no tienes que gastar muchísimo dinero para tener un smartphone premium porque tan sólo cuesta 458 euros en AliExpress. Se queda incluso mejor de precio que el OnePlus 13R. Tiene aplicado un gran descuento con el que puedes ahorrar hasta 571 euros en total, pero sólo por tiempo limitado. Las promociones del Mega Choice Day terminan el 7 de noviembre a las 23:59 horas y hasta entonces puedes aprovechar muchas ofertas disponibles.

Para disfrutar de todas las ventajas de AliExpress, recuerda que hay algunos cupones de descuento activos. El envío de esta compra te saldrá totalmente gratis y se hace desde España, por lo que lo recibirás en unos pocos días. En su catálogo encontrarás productos oficiales y primeras marcas en tecnología como Xiaomi, Samsung, realme o la propia OnePlus. Echa un vistazo para encontrar otras gangas en televisiones, ordenadores y demás periféricos gaming.

