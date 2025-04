Llévate Clair Obscur: Expedition 33 para PC a un precio increíble gracias al 40% de descuento en Instant Gaming Instant Gaming vuelve a ofrecer una oferta única en uno de los mejores juegos del año

Desde que se anunció por primera vez, Clair Obscur: Expedition 33 llamó mucho la atención de los amantes del género. Este título trae consigo una nueva forma de disfrutar los combates por turnos y las primeras valoraciones de la prensa han sido realmente buenas. De hecho, cuenta con un 92 en Metacritic y se ha hecho con el sello "Must Play". Ahora, el juego puede ser tuyo gracias a Instant Gaming a un precio realmente bajo, tanto la versión estándar del juego como la Deluxe. A continuación, tienes toda la información.

Si eres de esas personas que tenían ganas de disfrutar de un nuevo mundo de fantasía oscura que trajese un combate por turnos revolucionario, ahora tienes la oportunidad perfecta. Para que te hagas una idea, los desarrolladores dicen haberse inspirado en Final Fantasy y Sekiro para su jugabilidad, una mezcla que convierte este título en algo que no puede faltar en tu biblioteca. Si, por el contrario, te llama la atención, pero todavía no conoces todas las fortalezas del juego, no te preocupes, porque te lo contamos todo a continuación.

Clair Obscur: Expedition 33 viene dispuesto a ofrecerte muchas horas de diversión

Si quieres un título que cuente con una duración decente, pero que no se extienda hasta las cien horas, estás de enhorabuena. Esta nueva entrega de Sandfall te aporta una historia de aproximadamente 30 horas. Por supuesto, todo dependiendo del nivel de dificultad que elijas y de lo mucho que explores el mapa del juego. Si quieres hacerlo todo al completo, sin dejarte absolutamente nada, prepárate para prácticamente doblar esa duración.

Desde luego, el nuevo juego de Clair Obscur: Expedition 33 ha conseguido cautivar a millones de usuarios, no solo durante su presentación hace ya unos meses, sino también durante los análisis de todos los medios. El título está disponible hoy mismo y, sin duda, tienes la oportunidad perfecta de sumarlo a tu biblioteca de PC gracias a Instant Gaming. Como te hemos comentado, ahora mismo puedes llevarte el juego con un 40% de descuento, haciendo que sea tuyo por solo 29,99 euros. Además, la versión Deluxe también se puede ir a tu casa por 35,49 euros. Una oportunidad única para un juego que está dispuesto a marcar época.

A mayores, su historia adulta y oscura ha atrapado por completo al público. Para que te hagas una idea de lo que ofrece este mágico y macabro mundo, una vez al año, la Peintresse se despierta y pinta un número en el Monolito. Sí, este número maldito. Todas las personas de esa edad se convierten de pronto en humo, esfumándose en el aire. Año tras año, el número disminuye y, con él, las personas acaban siendo borradas. Ahora, la Peintresse se despertará y pintará el 33. Ahora, es tu turno de partir en una última misión: destruir a la Peintresse para que no vuelva a pintar la muerte nunca más.

Una jugabilidad cautivadora que ha llamado la atención del público

Ya te lo hemos desvelado al principio de la noticia, pero el equipo de Clair Obscur: Expedition 33 se ha inspirado en Final Fantasy para hacer su jugabilidad por turnos y, por otro lado, también en el icónico juego de FromSoftware, Sekiro, para los parrys. Desde luego, esto fue algo que en un principio descolocó a algunos usuarios: ¿cómo vas a mezclar combate por turnos y parrys al estilo Sekiro? Algunos todavía no lo entienden muy bien, pero el resultado parece ser sencillamente perfecto.

Por supuesto, los diferentes personajes del equipo cuentan con un gran número de habilidades que hacen que cada lucha sea completamente diferente a la anterior. Tú decides tu propio camino y cómo quieres enfocar los enfrentamientos, por lo que ya te aseguramos que es imposible aburrirse en esta entrega. Este primer título de la desarrolladora está hecho con muchísimo cariño, algo que lo coloca como uno de los firmes candidatos a GOTY.

Un apartado artístico inmejorable

No solo estás ante un título que ofrece una calidad 4K durante todo el viaje, sino que además podrás disfrutar de paisajes únicos que conseguirán dejarte con la boca abierta. Los escenarios de Clair Obscur: Expedition 33 están hechos con un detalle increíble y, por supuesto, acompañan en todo momento a las situaciones de la historia. Paisajes más alegres para momentos más esperanzadores o lugares aterradores y devastados que no querrás volver a pisar.

Por supuesto, su banda sonora también ha conseguido cautivar a todas las personas que ya lo han jugado, por lo que pareces estar ante un conjunto prácticamente perfecto. Desde luego, si querías un juego que ofreciese algo de aire fresco y que consiguiese diferenciarse entre las entregas que han salido últimamente al mercado, Clair Obscur: Expedition 33 es el título indicado para ello.

Una oportunidad única gracias a Instant Gaming

Si ya tenías ganas de disfrutar del juego y lo que has leído las ha aumentado, no desaproveches la oportunidad que te ofrece Instant Gaming de llevarte esta entrega a un precio realmente bajo. Clair Obscur: Expedition 33 sale hoy mismo y puedes llevártelo con un descuento increíble gracias a esa web.

Como ves, la oferta es solamente para PC, así que si eres de las personas que disfrutan de las historias en esa plataforma, ahora puedes llevarte uno de los juegos que está llamado a ser uno de los mejores del año, por menos de 30 euros. Una oportunidad que no sucede todos los días.