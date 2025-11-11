Los 5 mejores productos de Xiaomi que están arrasando en el 11 del 11 de AliExpress Tienes móviles, pero también tablets, electrodomésticos o auriculares

La freidora de aire de Xiaomi tiene gran capacidad y potencia

Seguro que has oído hablar del 11 del 11 de AliExpress, un período de rebajas en todo su catálogo. No solo encontrarás muchos descuentos estos días, sino que hay decenas de productos electrónicos a precios increíbles. Para ponértelo más fácil, hemos hecho una selección con algunos de los mejores móviles, tablets, incluso electrodomésticos, de Xiaomi que están arrasando con esta promoción y ahorrarás mucho dinero. Aquí puedes consultar las mejores ofertas en tiempo real.

Primero fue el Mega Choice Day y ahora el 11 del 11. A los ya habituales cupones de vendedor, puedes añadir unos códigos que están activos el tiempo que dure la promoción. Las ofertas terminan el 19 de noviembre a las 23:59 horas, pero hasta entonces puedes beneficiarte de todas las ventajas por comprar en AliExpress. Además de los envíos gratis y rápidos desde España, aquí encontrarás precios muy económicos en primeras marcas, como Samsung, OnePlus, realme, Nintendo, Sony y muchas más. A continuación, tienes los cupones de descuento disponibles:

ALFABETAES03 : descuento de 3 euros en compras mínimas de 15 euros.

: descuento de 3 euros en compras mínimas de 15 euros. ALFABETAES05 : descuento de 5 euros en compras mínimas de 29 euros.

: descuento de 5 euros en compras mínimas de 29 euros. ALFABETAES12 : descuento de 12 euros en compras mínimas de 69 euros.

: descuento de 12 euros en compras mínimas de 69 euros. ALFABETAES20 : descuento de 20 euros en compras mínimas de 129 euros.

: descuento de 20 euros en compras mínimas de 129 euros. ALFABETAES40 : descuento de 40 euros en compras mínimas de 249 euros.

: descuento de 40 euros en compras mínimas de 249 euros. ALFABETAES60 : descuento de 60 euros en compras mínimas de 369 euros.

: descuento de 60 euros en compras mínimas de 369 euros. ALFABETAES75 : descuento de 75 euros en compras mínimas de 469 euros.

: descuento de 75 euros en compras mínimas de 469 euros. ALFABETAES03ES85: descuento de 85 euros en compras mínimas de 549 euros.

Tablets, móviles o electrodomésticos: los imprescindibles de Xiaomi

Xiaomi se hizo popular por sus dispositivos móviles, pero, a día de hoy, cuenta con una gran variedad de gadgets inteligentes. Algunos son muy útiles para el hogar, como el aspirador y la freidora de aire, que están entre los más vendidos por su estupenda relación calidad-precio.

Redmi Buds 6 Pro: empezamos con uno de los productos estrella de la marca, como estos auriculares inalámbricos. Por menos de 50 euros, puedes hacerte con este modelo de apellido Pro, que ofrece una gran calidad del sonido. En cuanto al diseño, se parecen cada vez más a los AirPods y cuentan con un triple controlador que optimizan tanto los bajos como los agudos y medios. Tiene certificación Hi-Res Audio Wireless y son compatibles con el códec de audio LDAC. Dispone de tecnología de cancelación de ruido de 55 dB, Bluetooth 5.3 y hasta 36 horas de autonomía con el estuche de carga.

Comprar en AliExpress: Redmi Buds 6 Pro

Pad 7 Pro: esta tablet de Xiaomi es impresionante, especialmente su pantalla LCD de 11,2 pulgadas con resolución 2K y 144 Hz de refresco. Además que tiene tecnología Dolby Vision y Dolby Atmos para escuchar el sonido perfecto a través de sus 4 altavoces integrados. Es un dispositivo muy potente gracias a su procesador Snapdragon 8s Gen 3, memoria RAM de 12 GB y hasta 512 GB de almacenamiento. Son características superiores que la convierten en un dispositivo muy recomendable con batería de 8850 mAh y una cámara principal de 50 MP, mientras que la frontal tiene 32 MP.

Comprar en AliExpress: Pad 7 Pro

Smart Air Fryer 5,5L: otro de los productos más vendidos de Xiaomi es la freidora de aire, que te facilitará mucho la vida. Por una parte, puedes cocinar platos ricos y más saludables, ya que apenas se utiliza aceite para freír los alimentos. Tiene diferentes programas, como cocer, freír, incluso descongelar alimentos a baja temperatura. Tendrás a mano muchas recetas predefinidas para improvisar en cualquier momento sin complicaciones y su cubeta tiene 5,5 litros de capacidad. Una de sus ventajas es que incorpora una ventana transparente para ver el interior, así que no tendrás que abrir y cerrar la air fryer para comprobar el proceso.

Comprar en AliExpress: Smart Air Fryer 5,5L

Robot Vacuum S20+: reconozco que es uno de los electrodomésticos que me han salvado en muchas ocasiones. Este robot aspirador está entre los más baratos del mercado y es perfecto para automatizar la limpieza del suelo. No solo tiene la función de aspirar el polvo, sino que también puede fregar el suelo. Llega hasta los rincones más difíciles gracias a su sistema de navegación láser, que consigue un mapeado de la casa muy preciso. Reconoce los obstáculos y los evita sin problemas. Este robot tiene una potencia de succión de 6000 Pa y cuenta con varios depósitos que se limpian fácilmente.

Comprar en AliExpress: Robot Vacuum S20+

Xiaomi 15: un móvil de gama alta que se queda a muy buen precio en el 11 del 11. Este dispositivo tiene características impresionantes, como su procesador Snapdragon 8 Elite, que es lo mejor del mercado, memoria RAM de 12 GB y 512 GB de capacidad. Con todo eso, el rendimiento del Xiaomi 15 está garantizado y tiene una pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas, con 120 Hz de refresco. Destaca especialmente su cámara con lente óptica Leica Summilux, así como el sistema operativo HyperOS que está impulsado con funciones IA.

Comprar en AliExpress: Xiaomi 15

Estos solo son algunos productos que están rebajados en el 11 del 11 de AliExpress. En los próximos días, encontrarás muchas más oportunidades en todo su catálogo, como televisiones, relojes, consolas, ordenadores y demás periféricos. Recuerda que esta promoción termina el 19 de noviembre a las 23:59 horas.

Únete a la conversación

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Alfa Beta Juega percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Alfa Beta Juega para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.