Samsung, iPhone o Xiaomi: los mejores móviles y tablets en oferta en la Vuelta al Cole de AliExpress El ecommerce da el pistoletazo de salida a una nueva campaña de ofertas que durará hasta el próximo 27 de agosto

El iPhone 16 Pro Max está más barato en AliExpress

Ha llegado ese temido momento de muchos padres y estudiantes de volver a la rutina. Se acaban las vacaciones y muchos comercios ya preparan la Vuelta al Cole. AliExpress no se ha querido perder la ocasión para ofrecer una gran cantidad de descuentos por tiempo limitado en todo su catálogo, así que es un buen momento para comprar ese móvil premium que tanto te gusta o hacerte con una tablet de calidad al mejor precio.

En las próximas líneas, encontrarás una selección de móviles y tablets de marcas como Samsung, Xiaomi o Apple que están mucho más baratos estos días. Comprar en AliExpress tiene muchas ventajas, como los envíos gratis y rápidos desde España. La promoción de la Vuelta al Cole acaba de empezar y termina el 27 de agosto a las 23:59 horas, por lo que aún tienes más de una semana para encontrar lo que buscas. Recuerda que puedes utilizar los cupones de vendedor para añadir descuentos adicionales o los códigos especiales que tienes a continuación:

ABJESBS02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros.

2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros. ABJESBS03: 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros.

3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros. ABJESBS05: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros.

5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros. ABJESBS10: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros.

10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros. ABJESBS15: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros.

15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros. ABJESBS25: 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros.

25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros. ABJESBS35: 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros.

35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros. ABJESBS45: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros.

45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros. ABJESBS55: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros.

55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros. ABJESBS60: 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros.

Los mejores móviles y tablets con descuento en la Vuelta al Cole

Algunos de estos dispositivos son de gama alta, como el iPhone 16 Pro Max, el teléfono con mejor batería del mercado. Gracias a estas ofertas, puedes comprar un nuevo móvil o tablet más barato que nunca.

POCO F7 Ultra: por menos de 500 euros, puedes hacerte con un modelo muy actual, potente y de diseño único. El POCO F7 Ultra está equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite que es de lo mejor del momento. Además, lo acompaña una memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas fruto de su asociación con TCL, así que tiene una alta resolución, 3200 nits de brillo y 120 Hz de refresco. Por otro lado, tiene una triple cámara Omnivision de 50 MP y una batería de 5300 mAh. Por este precio y características, no extraña que el modelo en color negro se haya agotado en horas.

Comprar en AliExpress: POCO F7 Ultra

iPhone 16 Pro Max: sorprende encontrar en esta lista el iPhone, pero la oferta que tiene es irresistible. El mejor móvil que puedes tener con un descuento de casi 300 euros es algo que no se ve todos los días. Tiene una pantalla con tecnología OLED impresionante de 6,9 pulgadas, que destaca sobre un cuerpo de aluminio que se ha convertido en el sello de identidad de Apple. Este móvil tan potente ofrece un rendimiento extraordinario con su chip A18 Pro y cuenta con una batería de 4685 mAh que funciona muy bien. Además, tiene una triple cámara de 48 MP y algunos aspectos están impulsados por la inteligencia artificial.

Comprar en AliExpress: iPhone 16 Pro Max

realme GT 7T: también puedes encontrar en AliExpress móviles de gama media tan competitivos como este realme. Destaca su espectacular pantalla AMOLED de grandes dimensiones (6,8 pulgadas), 120 Hz de refresco y un pico de 6000 nits de brillo que podrás usar en cualquier situación. Y en el interior cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8400, que tiene un gran rendimiento, 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Además, tiene un sensor Sony IMX896 de 50 MP, así como una batería de 7000 mAh que puede aguantar hasta dos días. Todo esto por menos de 400 euros hace que este móvil sea una auténtica ganga.

Comprar en AliExpress: realme GT 7T

Samsung Galaxy Tab A9+: no todo iban a ser móviles, pero la tablet de Samsung toca fondo en AliExpress. Puede ser tuya por sólo 120 euros usando el cupón de descuento correspondiente. Este dispositivo es una herramienta brutal para estudiantes con su pantalla de 11 pulgadas y 90 Hz de refresco. Es una opción fantástica y económica al iPad, ya que tiene un procesador Snapdragon 695 de 8 núcleos que ofrece un buen desempeño. Tiene también una RAM de 4 GB, siendo el modelo más básico de 64 GB de almacenamiento. De la batería podemos decir que cumple el objetivo con sus 7040 mAh de capacidad.

Comprar en AliExpress: Samsung Galaxy Tab A9+

Xiaomi Pad 7 Pro: otra tablet que nos gusta bastante es la de Xiaomi. Llegó este mismo año a España con características muy interesantes y con una relación calidad-precio impresionante. Hace honor a su apellido Pro con su procesador Snapdragon 8s Gen 3 y su pantalla de 11,3 pulgadas. Una tablet de gama alta que te puede costar menos de 400 euros ahora mismo. Este modelo tiene 8 GB de RAM, 256 GB de capacidad y una batería de 8850 mAh.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Pad 7 Pro

No sólo es seguro comprar en AliExpress, sino que encontrarás descuentos impresionantes en todo tipo de tecnología. Esta lista es una pequeña muestra de todo lo que puedes ahorrar aprovechando las ofertas de la Vuelta al Cole, una promoción que estará disponible hasta el 27 de agosto a las 23:59 horas.

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Alfa Beta Juega percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Alfa Beta Juega para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.