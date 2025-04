The Last of Us II Remastered para PC ya puede ser tuyo con un 27% de descuento gracias a Instant Gaming Es uno de los mejores juegos de PlayStation y ahora llega a PC. Instant Gaming te ofrece el mejor precio del mercado gracias a esta increíble oferta

Continúa las aventuras de Ellie en esta nueva entrega del aclamado juego de Naughty Dog, ahora remasterizado para PC

Desde que salió al mercado por primera vez la entrega de The Last of Us, Joel y Ellie consiguieron ofrecer una historia única que ha llamado la atención de millones de jugadores. Cuando muchos pensaban que era un juego que difícilmente se podría superar, Naughty Dog creó The Last of Us Parte II, un título que para muchos es la joya de la corona. Ahora, su versión remasterizada llega a PC.

The Last of Us Parte II Remastered para PC

Al contrario que otras entregas, en esta ocasión, The Last of Us Parte II Remastered solamente tiene la versión estándar disponible. Se trata de una clave para Steam. El juego ya se encuentra disponible.

Después de su lanzamiento en PS5, la mejor versión de The Last of Us Parte II llega a PC

Este título se lanzó en enero del año pasado para los jugadores de PS5, y ya es habitual que Sony ofrezca un tiempo de exclusividad en sus consolas. Sin embargo, finalmente terminan llegando también a PC. En esta ocasión, el juego viene con grandes funciones, como soporte completo para el DualSense y todas sus características, así como también para cualquier mando que quieras conectarle. A mayores, también cuenta con compatibilidad con HDR, gráficos optimizados para PC y la llegada de tecnologías de mejora del rendimiento que incluyen NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 3.1 con mejora de escalado y generación de fotogramas.

En cuanto a los controles, además de la compatibilidad total con mando, también podrás ajustarlos para adaptarlos a tus preferencias y disfrutar de una experiencia fluida e intuitiva durante todo la aventura. Por supuesto, si lo tuyo es jugar con teclado y ratón, también estás de enhorabuena, porque The Last of Us Parte II Remastered también te ofrece una gran configuración de ratón y teclado. Podrás configurar los controles de manera acorde con tu estilo de juego, pudiendo cambiar absolutamente todo lo que quieras. A mayores, si tienes una cuenta de PlayStation, también cuentas con la superposición de la aplicación para así poder obtener trofeos de PlayStation y acceder a tus listas de amigos, ajustes y al perfil de jugador.

Desde luego, en accesibilidad y gráfico no se queda atrás, ya que estarás ante uno de los juegos más espectaculares de PC.

Una jugabilidad increíble que te mantendrá atrapado desde el primer momento

The Last of Us Parte II Remastered para PC no solamente ofrece unos gráficos y un apartado sonoro mejorado, sino que también tiene una jugabilidad única, divertida y cautivadora. Estás ante un juego de acción y aventura, por lo que tienes que sentir una sensación buena a lo largo de toda esta historia. El título está lleno de combates y absolutamente todos son una auténtica maravilla gracias a los movimientos de los protagonistas y a cómo se sienten las interacciones.

Tienes varias formas de completar tus misiones: el sigilo, el cual en muchas ocasiones será fundamental, o el combate a muerte. No importa cuál elijas, si bien los dos son realmente diferentes, lo cierto es que ambos están muy bien cuidados y te ofrecerán sensaciones impresionantes desde el primer momento. Cuentas con varias armas a tu disposición, por lo que además de ser una jugabilidad ágil, también tendrás gran variedad para terminar con todos los enemigos que se pongan a tu alcance. Desde luego, Naughty Dog ha hecho una auténtica obra de arte con este juego.

A mayores, ofrece el modo Sin Retorno, un roguelike que te ofrecerá muchas horas de diversión, aunque eso sí, con una sensación mucho más asfixiante que el juego normal. Si ya has jugado a la versión de PS5, sabrás que este modo de juego se centra en escenarios mucho más pequeños y, por supuesto, una gran cantidad de enemigos. Es ahí en donde entra en juego la planificación y la estrategia, puesto que estos enfrentamientos serán más agobiantes y complicados. Mejora tus armas y no permitas que acaben contigo.

El juego ya se encuentra disponible hoy mismo, día 3 de abril de 2025.

Joel y Ellie vuelven en esta aventura llena de conflictos humanos, peleas, muertes y mucha emoción. Si disfrutas con las historias complejas que conseguirán hacerte reír, enfadarte o incluso que sueltes alguna que otra lágrima, The Last of Us Parte II Remastered es el juego perfecto.