Ya puedes hacerte con Mafia: The Old Country para PC con un 25% de descuento gracias a Instant Gaming Instant Gaming cuenta con la mejor oferta para hacerte con Mafia: The Old Country desde el primer día

Mafia: The Ould Country cuenta con un vibrante descuento en Instant Gaming

La saga Mafia está de regreso para ofrecer una nueva aventura repleta de acción. Desde aquella tercera entrega destacada que pasó a manos de Hangar 13, los jugadores se han tenido que conformar con un remake del primer juego, una versión remasterizada del segundo e, incluso, spin-offs para móviles. Sin embargo, Mafia: The Old Country se estrena por fin hoy mismo, y lo hace con un precio reducido que en Instant Gaming cuenta con un descuento adicional.

Mafia: The Old Country se presenta como un juego de acción que cambia el mundo abierto por las zonas amplias que se descubren a lo largo de una historia lineal desarrollada por Hangar 13 y publicada por 2K. El título funciona como precuela de la primera entrega de la saga, por lo que es perfecto para conocedores de la saga y para nuevos jugadores.

Un viaje profundo por la Sicilia de principios del siglo XX

Mafia: The Old Country invita a conocer los orígenes del crimen a lo largo de una cruda historia de mafiosos ambientada en el brutal submundo de la Sicilia de principios del siglo XX. El jugador debe luchar por sobrevivir en la piel de Enzo Favara y demostrar su valía a la Familia a lo largo de una inmersiva aventura en tercera persona ambientada en una época peligrosa e implacable.

Enzo hará cualquier cosa por una vida mejor tras pasar por una infancia cruel marcada por los trabajos forzados, estando dispuesto a arriesgarlo todo ahora para convertirse en un hombre de honor en la familia criminal Torrisi. Su juramento a la mafia, con todo el poder, la tentación y las dificultades que conlleva, es un recordatorio candente de esta simple verdad: la familia exige sacrificios.

La propuesta cuenta con unos efectos visuales impresionantes, una narración cinematográfica y el auténtico realismo por el que es conocida la aclamada serie Mafia. La historia de Enzo se desarrolla en una época en la que la habilidad con el estilete era una baza letal, la escopeta recortada Lupara era el arma de fuego habitual, las venganzas asesinas se prolongaban durante décadas y los mafiosos patrullaban sus redes de protección a pie, a caballo o al volante de coches de principios de siglo.

Un Mafia repleto de detalles

El crimen organizado se abre paso en la campiña siciliana en este título que sumerge al jugador en un mundo despiadado de traición y violencia. En este escenario, donde la belleza rural contrasta con la suciedad de los callejones urbanos, las guerras territoriales entre familias rivales se libran en las sombras, lejos de la mirada pública. La lealtad se convierte en un bien escaso y la confianza puede ser motivo suficiente para matar.

Inspirado en las grandes películas clásicas de mafiosos, el juego pone al jugador en la piel de un antihéroe que desciende al submundo criminal de la Sicilia de 1900. A través de una narrativa intensa y cargada de dramatismo, los jugadores se enfrentarán a aliados impredecibles y enemigos implacables, mientras exploran un mundo detalladamente recreado con elementos auténticos de la época, que refuerzan la inmersión en este peligroso entorno mediterráneo.

La acción es visceral y desafiante, con combates a vida o muerte donde la estrategia y la brutalidad se combinan. Desde emboscadas silenciosas y duelos cuerpo a cuerpo con espadas, hasta tiroteos frenéticos con armas de fuego de principios de siglo, cada enfrentamiento pondrá a prueba la astucia y la habilidad del jugador. Las pistolas, rifles y escopetas auténticas se convertirán en herramientas esenciales para sobrevivir y eliminar a los enemigos del Don.

El viaje de Enzo se desarrolla a través de una Sicilia vibrante y variada, donde cada localización es una pieza clave de la narrativa. Desde criptas subterráneas y viñedos bañados por el sol, hasta teatros de ópera ornamentados y ruinas olvidadas, los jugadores podrán desplazarse a caballo o al volante de automóviles clásicos, experimentando la velocidad y el peligro en cada persecución. Esta combinación de exploración y acción promete una experiencia cinematográfica inolvidable.

Un nuevo juego de Mafia a precio reducido

Mafia: The Old Country es el regreso por todo lo alto de una gran saga que ahora vuelve a las raíces de sus primeras entregas. Con textos en español de España y de Hispanoamérica, con doblaje al español, se trata de una propuesta con muchísimos idiomas, incluido el siciliano, para aportar autenticidad a la historia. También destaca su duración principal, de algo más de 10 horas, que alcanza hasta las 20 para los que buscan el 100%.

Cabe recordar que Instant Gaming, la tienda que cuenta con juegos para PC con numerosas ventajas, pone a tu disposición las dos versiones del título con atractivos descuentos. La estándar está un 24% más barata que su precio estándar, mientras que la edición deluxe goza de un descuento de hasta el 25%.

No lo dudes, puedes lanzarte a por Mafia: The Old Country, ya que es una oportunidad irrepetible. Se trata del regreso por todo lo alto de una saga que también captará a nuevos jugadores con una propuesta que regresa a los orígenes de forma concisa tras haber recogido lo mejor de una franquicia con más de 20 años a su espalda.