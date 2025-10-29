Inicia tu camino en Ninja Gaiden 4 con estos útiles consejos Ninja Gaiden 4 es el regreso increíble de una saga única. Disfruta de Ryu y del nuevo protagonista, Yakumo, gracias a estos grandes consejos

Como bien sabrás, hace tan solo unos días salió al mercado la nueva entrega de la saga protagonizada por Ryu Hayabusa, Ninja Gaiden 4. El título presenta grandes cambios jugables y de historia, sobre todo teniendo en cuenta que, esta vez, el protagonista principal es Yakumo. No obstante, debes saber que Ryu también tiene su papel en la historia y podrás controlarlo. Como te puedes imaginar, muchos veteranos de la saga estarán disfrutando ya de las mayores dificultades de este título. Sin embargo, seguro que hay muchas personas que llegan por primera vez a la saga que están sufriendo más de la cuenta.

Si formas parte de ese segundo grupo, estás de enhorabuena: Ninja Gaiden 4 tiene muchos movimientos, habilidades y funciones únicas para terminar con todos los enemigos que quieran arrebatarte la vida -sabemos que, en un principio, puede ser algo demasiado grande para un usuario recién llegado-. Es por eso que Salva Fernández ha hecho un vídeo con cinco consejos básicos que te ayudarán a sobrevivir a esta nueva y retadora aventura y que también harán que tus primeros pasos en el nuevo título de Team NINJA y PlatinumGames sean más sencillos para ti.

Como bien vas a poder observar en el vídeo que te dejamos justo debajo de estas líneas, Salva se ha enfocado en consejos muy útiles para principiantes, para que poco a poco puedas ir familiarizándote con Ninja Gaiden 4. La saga de Ryu lleva muchos años presente, pero es lógico que la nueva entrega también atraiga a nuevos jugadores gracias a nuevas mecánicas, armas y habilidades, que han conseguido cautivar desde el primer momento. Por otro lado, recuerda que Ninja Gaiden 4 está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere – también disponible en Steam y PlayStation 5. Y se puede jugar Día 1 con Game Pass, por lo que no tienes excusa para no disfrutarlo.

Ninja Gaiden 4 ofrece grandes novedades jugables

La historia principal de la franquicia sigue avanzando, y esta vez te muestra a un nuevo protagonista que tiene como objetivo cumplir la misión que le encomendó su clan, el Clan del Cuervo. Yakumo llega para ofrecerte una jugabilidad increíble, en donde podrás combinar las técnicas más clásicas de la saga, las cuales también vienen detalladas en el vídeo, con nuevas habilidades y armas que harán que estas nuevas combinaciones consigan llamar tu atención desde el primer minuto. Si estabas esperando un nuevo personaje ágil, divertido e igual de mortífero que el icónico Ryu, Yakumo tiene todo lo necesario para ello.

Sin embargo, Yakumo no se queda ahí, ya que también posee una habilidad especial llamada Cuervo de Sangre, que transforma las armas normales en unas todavía más mortíferas e impresionantes. Todo esto hará que tu jugabilidad y tus combates sean totalmente diferentes unos de otros; eso, sumado a la gran cantidad y variedad de enemigos, te ofrecerán una diversión única desde el primer momento. Es por eso que, si quieres saber cómo combinarlo todo -empezando por lo básico, claro está-, no puedes perderte el vídeo que te hemos enseñado arriba, porque si bien son los primeros pasos que debes tomar en Ninja Gaiden 4 y parecen fáciles, cuando empiezas a tener más control, los combos son increíbles.

La obliteración sigue siendo muy importante en el juego

Este tema se merece una mención especial, ya que es parte primordial del juego. Es algo que no puedes olvidar en ningún momento: la obliteración te permite acabar con los enemigos en cualquier momento de la batalla, siempre y cuando lo hayas despedazado un poco antes, tal y como se menciona. Una vez tengas al enemigo desmembrado, pulsando el botón Y en Xbox, podrás hacerle una ejecución bestial que terminará con su vida para siempre.

Si bien puedes hacer varias estrategias con los enemigos desmembrados, recuerda que siguen siendo igual de peligrosos, así que utilizar esta técnica en el momento adecuado hará que tu pantalla se limpie de estos molestos enemigos. Si eres nuevo en la saga, ya te adelantamos que Ninja Gaiden también se caracteriza por ofrecerte combates exigentes, no solo por la dificultad de los mismos, sino también por la gran cantidad de rivales que te vas a encontrar. Es por eso que utilizar la técnica de las ejecuciones podría facilitarte mucho la experiencia en según qué circunstancias.

La exploración y el uso de objetos también es realmente importante

Como añadido extra a los consejos que Salva ha querido compartir con la comunidad que quiere adentrarse en Ninja Gaiden 4, tampoco podemos olvidarnos de los objetos y de tu posicionamiento en la batalla. Además de la utilización de técnicas mortíferas para terminar con tus enemigos, el juego también te ofrece la posibilidad de utilizar diferentes elixires de curación; algunos de ellos, aumentarán de forma temporal tu daño y tu defensa. Por lo tanto, si estás sufriendo, recuerda utilizarlos en combate para poder tener más oportunidades de sobrevivir.

Eso no es todo, puesto que la exploración también tiene un papel importante en Ninja Gaiden 4, exploración que se puede combinar perfectamente con los consejos del vídeo. Si te sales de la ruta habitual, podrás encontrar mini jefes que pertenecen a misiones secundarias. Si consigues completarlas, te darán recompensas en forma de créditos ninja u objetos. Algunos de ellos se pueden fusionar de forma automática para aumentar la salud máxima de tu personaje.

Por supuesto, también encontrarás muchos cofres a lo largo del juego, los cuales te otorgarán elixires de curación y, en menos medida, algún ingrediente algo más interesante. Como puedes ver, no solo el combate es algo realmente importante en Ninja Gaiden 4, ya que absolutamente todo suma para que tu experiencia pueda ser un poco más sencilla. Eso sí, no te olvides de practicar, porque, aunque tengas la salud máxima muy elevada, los enemigos no dejarán de ser implacables, así que lo mejor es entrenar los combos hasta que te salgan de forma automática.

Si quieres saber más de Ninja Gaiden 4, no te pierdas tampoco estos vídeos

Como te puedes imaginar, estos consejos no son los únicos que deberías tener en cuenta si quieres tener una experiencia única en el nuevo juego de TEAM Ninja y PlatinumGames. El lanzamiento ha sido todo un éxito y la gente está encantada con esta nueva aventura de Yakumo y Ryu. Sin embargo, también hay grandes secretos que no te puedes perder. No importa si eres nuevo en la saga o ya te has convertido en todo un veterano, Salva ha hecho algunos vídeos más que te servirán de gran ayuda para mejorar todavía más tu experiencia de juego en Ninja Gaiden 4. Por supuesto, podrás ver todo lo que te mencionamos a continuación, así que presta mucha atención y conviértete en el superninja que está dispuesto a todo para que el mal no logre su objetivo.

Recuerda que a mayores, Ninja Gaiden 4 también está disponible en Game Pass, tanto en Xbox como en PC. Por lo tanto, no tienes ninguna excusa para no probarlo. Es evidente que si te gusta la sangre, el frenetismo y el género hack and slash, disfrutarás de este juego como un auténtico niño. Además, seguro que tanto Yakumo como Ryu todavía tienen muchas cosas que decir en el futuro, por lo que la saga está en muy buenas manos.