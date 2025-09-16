5 productos rebajados de Xiaomi que no sabías que necesitabas Desde televisiones hasta tablets de gran calidad

La Xiaomi TV A Pro cae al mínimo histórico en AliExpress

Estamos dejando el verano atrás, aunque no se note aún en las temperaturas. Así que AliExpress está celebrando la llegada del otoño con increíbles descuentos en todo su catálogo. Así es como encontramos dispositivos tecnológicos muy rebajados como pueden ser móviles, tablets o incluso televisiones. Hay mucho donde elegir, pero a continuación te dejamos una lista de imprescindibles de Xiaomi que merece la pena y ahorrarás mucho dinero.

La promo de Otoño estará disponible sólo hasta el 21 de septiembre, pero mientras tanto puedes aprovechar los cupones de descuento activos. Esto se suma a las ya importantes ofertas que se pueden encontrar en miles de productos. Los envíos de AliExpress son gratis y rápidos desde España, por lo que pronto puedes estrenar tu nueva compra. Además, hay muchas facilidades en las devoluciones que también son gratuitas. A continuación te dejamos los códigos de los cupones que se pueden aplicar en tu proceso de compra.

ESFS06 : 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros.

: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros. ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros.

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros. ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros.

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros. ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros.

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros. ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros.

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros. ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros.

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros. ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros.

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros. ESFS65: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros.

Las ofertas de Xiaomi que no te puedes perder: patinetes, tablets o televisiones

Primero fue la Vuelta al Cole y el Choice Day de AliExpress con chollos increíbles. Ahora el popular e-commerce ofrece otro período de rebajas en las que puedes comprar los mejores productos de Xiaomi que están rebajados.

Xiaomi Watch 2 Pro: la marca de móviles cuenta ya con smarwatches que compiten en la gama alta y este es el mejor que tiene a la venta. Se trata de un dispositivo inteligente con potente procesador Qualcomm Snapdragon W5+ y muchas funcionalidades útiles. Algunas de las más destacadas son la medición de la frecuencia cardíaca, el registro del sueño, oxímetro para medir el oxígeno en sangre y otras. Tiene una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y un diseño muy elegante.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro: es una de las tablets con mejor relación calidad-precio, así que este dispositivo ya arrasó durante la Vuelta al Cole junto a otras ofertas. Está equipada con el procesador Snapdragon 7+ Gen 3 con 8 núcleos y hasta 2,8 GHz de velocidad. Tiene GPU de Adreno y está impulsado por inteligencia artificial. Cuenta además con una pantalla de 11,2 pulgadas y 3,5K de resolución. Tendrás una experiencia fluida gracias a sus 144 Hz de refresco, así como una batería de 8850 mAh con carga rápida de 67 W.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi TV A Pro 65 2025: las televisiones de Xiaomi también son uno de sus puntos fuertes porque ofrecen calidad a precios increíbles. Este modelo de gran tamaño tiene un panel LCD con calidad QLED con 4K de resolución y Ultra HD. Las imágenes se ven impresionantes y cuenta con formato HDR10 que mejora el contraste de forma automática. Le acompaña además el sonido envolvente con tecnología Dolby Audio, DTS-X y Virtual X para tener una experiencia más inmersiva tanto si ves películas como si juegas videojuegos. Este modelo tiene una pantalla de 65 pulgadas y Google TV como sistema operativo.

Comprar en AliExpress: Xiaomi TV A Pro 65 2025

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro: otro producto que ha sorprendido es el patinete eléctrico que está entre los más populares. Destaca por su potencia de 1000 W, doble amortiguación y hasta 60 kilómetros de autonomía. Sus amortiguadores traseros y delanteros aseguran una conducción muy cómoda, ya que son capaces de absorber los impactos del suelo. Las ruedas de 10 pulgadas de diámetro están diseñadas para ofrecer una amplia zona de contacto con el suelo y buena tracción en los giros.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Xiaomi Monitor G27i: por último, tenemos un monitor sensacional que se queda por menos de 100 euros. Un auténtico chollo de Xiaomi para tu ordenador. Hablamos de una pantalla LCD Fast IPS de 27 pulgaas y calidad de imagen 1080 p. Este modelo es perfecto para jugar videojuegos porque está diseñado para ello con sus 165 Hz de tasa de refresco o su tecnología FreeSync Premium para evitar problemas de tearing. Además tiene compatibilidad con HDR10 para conseguir un mayor contraste y escenas con más nivel de detalle.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Monitor G27i

Aún tienes muchos días para aprovechar estas ofertas y otras que te están esperando. La Promo de Otoño termina el día 21 de septiembre, pero se pueden encontrar decenas de productos que no son de Xiaomi. Recuerda aplicar los cupones de descuento para conseguir una rebaja adicional en muchos de los productos que están en el catálogo de AliExpress.

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Alfa Beta Juega percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Alfa Beta Juega para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.