Últimas horas: 5 ofertas que están arrasando en la Vuelta al Cole de AliExpress Aquí puedes conseguir una tablet, móvil o auriculares al mejor precio

Esta tablet de Xiaomi tiene una pantalla de 11 pulgadas

El final del verano se acerca y, con ello, también las promociones de la Vuelta al Cole de AliExpress. Toca volver a la rutina, pero se hace más llevadero si estrenamos una tablet o unos auriculares para escuchar música sin cables. Te venimos avisando toda la semana de las increíbles ofertas que se pueden encontrar en todo su catálogo, gracias a una serie de descuentos que se aplican a dispositivos tecnológicos y mucho más. Aún puedes aprovecharlo hasta mañana 27 de agosto a las 23:59 horas, pero aquí tienes algunos de los productos que están arrasando.

Para ahorrar mucho dinero, tienes que utilizar los códigos de descuento activos durante la Vuelta al Cole. Todo lo que compres tiene envío gratis y rápido desde España, así que en cuestión de días te llegará a casa. Además, hay muchas facilidades, tanto en el pago como en la devolución de un producto, con períodos de hasta 90 días. Como ves, comprar en AliExpress tiene muchas ventajas y, a continuación, tienes los descuentos que puedes usar hasta que termine la promoción.

ABJESBS02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros.

5 productos en oferta por tiempo limitado en AliExpress

En la siguiente lista encontrarás diferentes dispositivos, como tablets, auriculares o incluso la consola Nintendo Switch, pero también hay móviles de marcas como Samsung, Apple o Xiaomi muy baratos en AliExpress. Tan solo recordarte que todos estos descuentos están a punto de terminar.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro: los cascos de Xiaomi tienen una estupenda relación calidad-precio, y ahora mucho más. Hablamos de un modelo que cuesta casi 80 euros y aquí los tienes por menos de 50 euros. Tienen un diseño de bastón que recuerda a los AirPods y tecnología de cancelación de ruido activa que reduce por completo el sonido no deseado del entorno. Estos auriculares ofrecen 9,5 horas de reproducción consecutiva y hasta 36 horas sin la cancelación de ruido. Es un auténtico chollo.

Xiaomi Pad 7 Pro: otro producto de Xiaomi que nos encanta es su tablet de apellido Pro, que no tiene nada que envidiar a otras marcas. Posee una pantalla de 11,2 pulgadas, 144 Hz de resfresco y un pico de 800 nits de brillo. Este panel IPS cuenta con tecnología HDR10+ y Dolby Vision, por lo que la calidad visual está garantizada. En el interior, encontramos un procesador Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, que ofrece un gran rendimiento en cualquier tarea que hagas, además de memoria RAM de 12 GB y 512 GB de almacenamiento. Esta tablet puede aguantar unas 13-14 horas de uso gracias a su potente batería de 8850 mAh.

iPhone 13 Pro Max: aunque no es el último modelo de Apple, puedes hacerte con uno de los mejores iPhone por menos de 500 euros. Eso no se encuentra todos los días y puedes ahorrar más de 500 euros. Este móvil no se diferencia mucho del iPhone 14. Además, monta el chip A15 Bionic, que tiene un rendimiento espectacular. También destaca su pantalla con tecnología OLED de 6,7 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. Es un smartphone de calidad premium con memoria RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: OnePlus es una de nuestras marcas de confianza porque tiene muy buenos dispositivos al mejor precio. Ahora, los auriculares inalámbricos están casi a mitad de precio y son perfectos para escuchar tus listas de reproducción. Están diseñados para ofrecer la mayor comodidad y un sonido potente. Su tecnología de cancelación de ruido activa puede reducir hasta 49 dB gracias a sus tres micrófonos integrados en cada auricular. Esto también favorece que las llamadas sean completamente nítidas. Por último, hay que destacar su estupenda autonomía, que aguanta hasta 44 horas sin la cancelación de ruido.

Nintendo Switch OLED: ahora que se ha lanzado Nintendo Switch 2, es posible encontrar mejores precios en la versión OLED de la consola original. Tiene diferencias importantes en su diseño, destacando sobre todo la pantalla con tecnología OLED, que ofrece el negro más puro y colores muy intensos. Eso se nota en cualquier juego cuando juegas en portátil y es ligeramente más grande porque tiene marcos más estrechos. Otra de las novedades de esta consola es que duplica su memoria interna hasta los 64 GB y el Dock tiene un diseño más elegante y cuidado. Y también está rebajada la Switch 2 con Mario Kart World.

Si has visto algo que te gusta, no lo pienses mucho. Son productos que están teniendo mucho éxito y pueden agotarse pronto. Quedan pocas horas para que terminen las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress, pero hay otros descuentos para comprar ordenadores, periféricos, mandos o, incluso, televisiones.

