Prepárate para la masacre medieval: DOOM: The Dark Ages ultima su lanzamiento con un precio infernal

Dentro de unos días sale al mercado DOOM: The Dark Ages, el nuevo juego de ID Software y Bethesda que trae de vuelta al icónico Slayer. Esta entrega estará disponible este próximo jueves 15 de mayo para Xbox Series X|S, PS5 y por supuesto, también para PC. Afortunadamente, nosotros ya hemos podido jugarlo en profundidad y, por supuesto, te hemos traído nuestro completo análisis. Sin embargo, es posible que todavía no te haya quedado muy claro qué es todo lo que ofrece el juego.

DOOM: The Dark Ages es la nueva entrega de la era moderna de este juego. Sus gráficos renovados y su jugabilidad única han hecho que el título sea un firme candidato a colocarse entre los mejores juegos de este año 2025

Sin embargo, más allá de esos increíbles precios, DOOM: The Dark Ages tiene mucho más que ofrecerte y si quieres conocer cómo es su jugabilidad, su calidad técnica y por supuesto, su historia, presta mucha atención porque te lo vamos a contar todo. La nueva entrega de ID Software se merece una noticia que cuente todas sus bondades y sí, eso es lo que vamos a hacer ahora.

Este nuevo DOOM es el punto de entrada perfecto en la saga

Como te hemos comentado anteriormente, esta es la tercera entrega de la era moderna de DOOM. Sin embargo, eso no hace que necesariamente tengas que haber jugado los anteriores títulos. Una de las grandes ventajas que ofrece DOOM: The Dark Ages es que vuelve a la Edad Media, más concretamente al punto en donde comienza la historia del Slayer, por lo que si estabas buscando una oportunidad para comenzar en esta sangrienta e icónica saga, ahora tienes la oportunidad perfecta para conocer la historia desde el principio. Además, tanto voces como textos están en perfecto español, así que no tienes ninguna excusa.

Además de eso, la renovada jugabilidad lo convierte en una entrega digna de disfrutar y sí, ya te adelantamos que podrás encontrarte grandes horas de diversión gracias a sus épicos combates. El juego cuenta con una gran variedad de armas a las que se une un escudo sierra, el cual te permitirá bloquear los ataques enemigos e, incluso, contraatacar de forma épica. Además, si eres un fiel seguidor del Capitán América, podrás emularlo gracias a lanzar el escudo y partir a todos los demonios a la mitad, algo realmente satisfactorio.

DOOM: The Dark Ages te ofrece un combate estratégico en sus niveles más altos de dificultad. Sin embargo, la exploración no deja de ser algo que vale mucho la pena. El juego se desarrolla en diferentes zonas amplias, que si bien no llegan a ser mundos abiertos, sí que te permiten cierto grado de libertad para encontrar secretos y materiales de mejora que te vendrán realmente bien a medida que avances la partida.

Una dificultad divertida, justa o demencial: todo depende de ti

Si temes que un juego tan brutal como DOOM: The Dark Ages haga que te tires de los pelos debido a su dificultad, tienes motivos para estar tranquilo. Lo mejor de todo es que si eres un veterano de la saga, en esta ocasión puedes tocar absolutamente todas las opciones para hacer que sea realmente complicado. Desde la velocidad de los proyectiles, hasta el margen que tienes de bloquear los ataques con tu escudo. Por supuesto, incluso, podrás cambiar la letalidad y la agresividad de los enemigos. El juego puede ser un auténtico infierno si es lo que realmente quieres.

Por otro lado, si eres de las personas nuevas que quieren descubrir por qué el Slayer es tan temido en el inframundo, también puedes controlar todas las opciones anteriormente mencionadas y en vez de subirlas, bajarlas. A mayores, también podrás modificar el daño que le haces a los enemigos y el daño que ellos te hagan a ti: puedes convertirte en una máquina casi inmortal si simplemente quieres disfrutar de la historia y de masacrar a todos los demonios que se interpongan en tu camino.

Como puedes comprobar, el principio de la historia de DOOM: The Dark Ages no solamente es un motivo perfecto para aquellas personas que quieran conocer por primera vez esta saga, sino que sus opciones de dificultad son realmente amplias para todos los jugadores que quieran llamar a las puertas del Infierno. Los demonios te temerán desde el primer momento en el que cojas el mando.

La nueva jugabilidad proporciona opciones de juego únicas en la saga

Además de las nuevas armas que ofrecen opciones increíbles, DOOM: The Dark Ages también cuenta con una mecánica pionera en la saga: la conducción de diferentes vehículos. Más concretamente, puedes disfrutar de dos máquinas de matar, el Atlan, el cual es un increíble titán de 30 pisos de altura, y no podía faltar el dragón del Slayer. Esta máquina cibernética es perfecta para sobrevolar los cielos mientras terminas con todos los enemigos y sus naves.

Por supuesto, estos dos vehículos mortales solamente están disponibles en algunas partes del modo historia, por lo que no es algo que puedas estar utilizando de forma continua. Por supuesto, el uso limitado de estas máquinas hace que la experiencia sea todavía mejor, haciendo que te sientas invencible en todo momento. Como es lógico en la saga DOOM, la increíble y sangrienta jugabilidad está acompañada por una banda sonora que no te dejará indiferente.

Como puedes comprobar, este año 2025 está siendo único en cuanto a juegos increíbles. Lógicamente, DOOM: The Dark Ages es uno de esos juegos que marcarán época y el trabajo de ID Software y Bethesda han hecho que se coloque, sin lugar a dudas, como uno de los mejores títulos que puedes disfrutar este año. Si eres un amante de los shooters, más vale que no te pierdas esta aventura del Slayer, porque ya te aseguramos que te ofrecerá diversión durante una gran cantidad de horas.

